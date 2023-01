"Grazie per i buoni spesa e i buoni benzina": la lettera dai dipendenti di un'azienda empolese

Una lettera da parte di un dipendente della Coin Service del Terrafino (Empoli) a nome di tutto il comparto per ringraziare dei premi ricevuti in occasione delle ferie natalizie. Come molte aziende, in vista del caro bollette e dell'anno particolarmente difficile per le famiglie per i rincari dell'inflazione, la società specializzata nell'autenticazione, conteggio e confezionamento di moneta metallica di Empoli ha pensato di conferire buoni spesa e buoni benzina. Per questo la missiva di ringraziamento indirizzata direttamente all'amministratore delegato Elisabetta Lunardi, inviata da un dipendente ma che idealmente abbraccia tutti gli altri dipendenti.