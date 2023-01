Libera Università, al via la presentazione dei corsi febbraio-maggio 2023

Presentazione del secondo semestre dell’anno accademico 2022/2023 della Libera Università di Scandicci, con i corsi del periodo febbraio-maggio 2023, martedì 10 gennaio alle 17 nella Sala consiliare Orazio Barbieri del Palazzo Comunale di Scandicci (piazza Resistenza), con ingresso libero fino ad esaurimento posti (info Auser Scandicci 055755188).

Le attività della Libera Università, quest’anno alla quindicesima edizione, sono organizzate da Auser Scandicci in collaborazione con il Comune di Scandicci, assessorato alla Formazione professionale. I corsi per il periodo B sono: “Riprendiamo il nostro viaggio nell’archeologia” di Elena Rossi, “Spazi e forme dello spettacolo nella Firenze Medicea” di Lorena Vallieri, “Le ‘Novelle della nonna’: un calendario letterario” di Elisa Martini, “Seconda stella a destra” di Letizia Sgalambro e Marco Borgheresi, “Firenze e la cultura dell’accoglienza” di Fiammetta Michelacci, “Le erbe della salute” di Alberto Malesci.

Le iscrizioni sono solo online, all’indirizzo www.auserscandicci.org, dal 9 al 23 gennaio 2023.

Per l’edizione 2022/2023 della Libera Università, oltre ai 16 corsi organizzati complessivamente da ottobre 2022 a marzo 2023, anche la novità degli “Incontri del venerdì”, presso la sede Auser Scandicci (piazza IV Novembre, 13): gli appuntamenti del 2023 sono in programma alle 18 dei venerdì 13 gennaio 2023, “Conosci la Costituzione attraverso il teatro” con La Stanza dell’Attore, 27 gennaio con l’Associazione nazionale ex deportati Aned, 10 febbraio, “Il tempo e lo spazio prima della scienza” con Omar Filippi, 24 febbraio, con “Firenze alla moda” con Elena Riccio e Eleonora Fornara, 10 marzo, con “1944: dall’eccidio di Pian d’Albero alla liberazione di Firenze” di Luigi Remaschi, 24 marzo, “Tre cattedrali che abbattono i confini, le barriere e le distanze” di Marco Gamannossi.

“Quest’anno la Libera Università di Scandicci compie quindici anni – ha detto l’assessora alla Formazione professionale Diye Ndiaye – e nonostante il periodo di sospensione dovuto all’emergenza sanitaria degli ultimi due anni ha sempre cercato di non interrompere il percorso. Il nuovo percorso registra un calendario delle attività che dà vita a un catalogo composto da un'offerta formativa variegata, di ben 16 proposte tra arte, letteratura, scienza naturali, storia, scrittura creativa, introspezione, laboratorio di disegno e laboratorio teatrale, oltre ad una decina di incontri del venerdì a tema. Un pacchetto che consente a tutti di prendere parte e di ampliare conoscenze ed amicizie, stabilendo relazioni tra generazioni diverse, dando la possibilità a una comunità di adulti di partecipare attivamente alla vita culturale e formativa per affrontare al meglio il nostro vivere quotidiano”.