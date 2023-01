Da Empoli al Vaticano, Lorenzo Ancillotti suona alla messa in suffragio di Ratzinger

Da Empoli fino in Vaticano, per suonare in memoria del Papa emerito. Lorenzo Ancillotti, 37enne organista e presidente del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, ha avuto l'onore di presenziare a Città del Vaticano a San Pietro.

Empolese doc, Ancillotti è un apprezzato organista. È stato lui a suonare l'organo durante la messa in suffragio di Joseph Ratzinger, noto come Papa Benedetto XVI, il cui pontificio è durato dal 2005 al 2013.

Ratzinger è venuto a mancare il 31 dicembre e sono giorni di lutto per la chiesa cattolica. Ancillotti ha avuto il "privilegio immenso di trovarsi, all’improvviso, ad accompagnare la Messa in suffragio del mio Papa", come ha scritto lui stesso su Facebook.