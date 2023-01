Nuovo asilo nido Il Melograno, verso il progetto esecutivo

L’intervento da novecento mila euro per la demolizione e ricostruzione dell’asilo nido ‘Il Melograno’ di Empoli, è nella fase della progettazione definitiva-esecutiva.

Trattandosi di un progetto PNRR, dovrà rispettare i principi DNSH (Do Not Significant Harm), cioè non recare danno significativo all’ambiente, oltre che il rispetto dei requisiti CAM aggiornati (Criteri Ambientali Minimi per progettazione e realizzazione in edilizia, Decreto del Ministero della Transizione ecologica 23 giugno 2022) e necessita di specifiche capacità tecnico - professionali. Per queste ragioni, è stato affidato un incarico esterno: sarà lo Studio Associato Ingegneria C.M.T. di Fucecchio ad occuparsi della progettazione definitiva-esecutiva dell’opera.

La struttura esistente ospitante il nido sarà demolita e ricostruita, rinnovata e adeguata alle esigenze dei bambini e del personale scolastico. Sarà energeticamente efficiente, nel rispetto contestuale dei requisiti di normativa sismica, per garantire sicurezza e un comfort idro-termico.

Il progetto è stato selezionato nell’ambito dell’avviso pubblico PNRR del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

