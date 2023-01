Per i 200 anni di Capannori arriva l'inno del Comune

Capannori avrà il suo inno musicale che accompagnerà i momenti e le iniziative istituzionali del Comune. Nell’ambito delle iniziative promosse in occasione del bicentenario del Comune, che ricorrerà il 23 settembre 2023, l’amministrazione Menesini ha deciso di realizzare un inno che rappresenti il territorio, la sua storia e la comunità capannorese.

A questo scopo domani (4 gennaio) sarà pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per la produzione di un’opera musicale composta da musica e parole che rappresenti l’identità del territorio di Capannori al quale possono partecipare compositori persone fisiche singole o in gruppo e persone giuridiche singole o associate ed anche cittadini di età inferiore ai 18 anni.

“Vogliamo cogliere l’occasione dei 200 anni della costituzione del Comune per rafforzare la memoria della storia, dei personaggi e dei tratti salienti della nostra comunità e per per far emergere, con ancora più forza, i tratti distintivi e identitari della nostra comunità e di questo territorio - afferma l’assessore alla cultura Francesco Cecchetti-. Per far questo abbiamo dato vita ad un percorso condiviso con i cittadini e le varie realtà associative e territoriali. La realizzazione di un inno musicale di Capannori rientra in questo ambito ed è volto a rafforzare in particolare l’identità della città di Capannori, coinvolgendo realtà musicali locali, in quanto conterrà elementi che ne richiamano la storia, che si riferiscono alle sue caratteristiche naturali, artistiche e culturali, nonché ai suoi valori fondanti, tra cui la pace e la solidarietà”.

Così come indicato nell’avviso la composizione può appartenere a qualunque genere o forma musicale, deve avere un titolo e contenere riferimenti alla storia di Capannori, al paesaggio, al patrimonio naturale, artistico e culturale del territorio, nonchè ai valori della pace, della solidarietà, dell’accoglienza e dell’ambiente. L’opera deve essere composta da partiture per coro a una o più voci e per media banda e deve avere una durata massima di 4 minuti. Le opere saranno selezionate da un’apposita commissione e l’autore dell’opera scelta riceverà un premio di 2mila euro. L’autore dell’opera eseguirà l’opera nell’ambito di una iniziativa di presentazione dell’inno. Per partecipare all’avviso c’è tempo fino al 30 aprile 2023. I partecipanti dovranno presentare richiesta di partecipazione compilando il modulo allegato al bando e inviandolo insieme agli allegati richiesti esclusivamente via PEC all’ indirizzo pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it.

Da domani l’avviso sarà pubblicato sull’Albo on line e nella sezione ’Amministrazione Trasparente’.

Fonte: Comune di Capannori - Ufficio stampa