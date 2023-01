Ripartono le visite guidate a Sinagoga e cimitero ebraico di Pisa

Ripartono dopo la pausa delle festività le visite guidate alla scoperta della Sinagoga di Pisa e del cimitero ebraico di piazza dei Miracoli, scrigni di arte, cultura e storia che raccontano le millenarie vicende della comunità pisana. Situata nel centro di Pisa, a due passi dal Teatro Verdi, la Sinagoga di Pisa deve la sua forma attuale al progetto di restauro dell'architetto Marco Treves, realizzato a metà '800, ma si trova in questo edificio fin dal 1595. Visitarla è un viaggio nella storia della millenaria comunità ebraica pisana con la possibilità di ammirare oggetti unici come l'Haron Ha Kodesh del XVI secolo. Il cimitero di piazza dei Miracoli è attivo fin dal 1674 a fianco delle Antiche Mura: separato dalla piazza dall'antica Porta del Leone che nel medioevo rappresentava il punto di accesso principale in città, è caratterizzato da una notevole varietà architettonica. Al suo interno sono sepolti personaggi che hanno fatto la storia di Pisa.

Visite disponibili tutte le domeniche con partenze alle 10.30, 11.30, 12.30 al cimitero ebraico, alle 15 e alle 16.30 alla Sinagoga di via Palestro, biglietto a 4 euro per la Sinagoga, 3 euro per il cimitero ebraico, 6 euro cumulativo, 1 euro diritto di prevendita. Per informazioni e prenotazioni: telefonare al 848082380 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, 0639967138 per chi chiama da estero o cellulare, oppure via mail su sinagoga.pisa@coopculture.it, oppure ai link https://bit.ly/CimiteroEbraicoPisa e https://bit.ly/SinagogaPisa.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa