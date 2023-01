Truffatori a Forte dei Marmi si spacciano per utenti del servizio idrico

Il nuovo anno inizia sfortunatamente all’insegna di un altro tentativo di truffa ai danni di un utente residente nella zona di Vittoria Apuana nel comune di Forte dei Marmi. Una signora, infatti, ha chiamato il numero verde del Gestore e ha spiegato all’operatore di aver ricevuto la visita di alcune persone che si sono spacciate da addetti GAIA e che le hanno chiesto di entrare nella sua proprietà per effettuare analisi ad una fontana del giardino.

La signora per fortuna non ha permesso l’ingresso dei truffatori e ha subito allertato il nostro centralino.

Rinnoviamo, dunque, l’invito a tutta la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a segnalare presunti tentativi di truffa alle autorità competenti e anche al numero verde di GAIA 800-223377, gratuito da fissi e mobili. Ciascuno può fare la propria parte per salvaguardare la sicurezza, in particolar modo degli anziani che vivono soli, principali prede dei truffatori, segnalando eventuali individui sospetti e condividendo le notizie al riguardo provenienti da GAIA o dalle autorità.

Informiamo, inoltre, che GAIA S.p.A. non bussa alla porta dei cittadini per effettuare analisi al rubinetto e non telefona dispensando consigli o promozioni in bolletta. I nostri addetti, sempre muniti di tesserino di riconoscimento con logo GAIA ben visibile, soltanto in rari casi hanno necessità di recarsi nella proprietà privata degli utenti e in tale evenienza è fissato prima un appuntamento.

Fonte: GAIA S.p.A.