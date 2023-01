Tutti in attesa della Befana superstar nel Chianti

È una befana in musica quella che farà tappa a Barberino Tavarnelle, nella chiesa di Santa Lucia al Borghetto, dove si diffonderanno suggestioni e melodie viennesi. Domenica 8 gennaio alle ore 17:30 il Comune e l'associazione Amici della Musica Tavarnelle Val di Pesa daranno il benvenuto al nuovo anno con uno speciale concerto di musica classica. Protagonista il Quartetto Adorno, formato da Edoardo Zosi e Liù Pelliciari al violino, Benedetta Bucci alla viola e Stefano Cerrato al violoncello, che eseguirà musiche di Strauss e Chrysler insieme ad Ivano Battiston, uno dei più importanti fisarmonicisti del panorama musicale internazionale. Il concerto prevede anche la presenza di Tiziano Mealli al pianoforte, Marco Ortolani al clarinetto e Renzo Pelli al flauto. Per gli organizzatori “la serata vuole offrire un omaggio alla seconda scuola di Vienna e al suo tentativo di aprire nuove strade al linguaggio musicale”. L’ingresso del concerto, promosso dal Comune, è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. È gradita la prenotazione contattando cultura@barberinotavarnelle.it.

Il viaggio della Befana farà capolino anche tra i circoli e gli spazi pubblici dei Comuni di San Casciano in Val di Pesa e Greve in Chianti. A Chiesanuova, l'arrivo dei Re Magi è atteso la mattina del 6 gennaio davanti alla scuola per l'Infanzia, seguito da un giro per le vie del paese. L'appuntamento con la Befana per la tradizionale consegna della calza è previsto alle ore 16 al Circolo Ricreativo Culturale di Chiesanuova. Anche a Mercatale Val di Pesa la vecchietta con le scarpe tutte rotte sosterà per una festa al Circolo Mcl il 6 gennaio alle ore 16:30.

Addentrandosi nel cuore di Greve in Chianti, il tour della Befana regalerà un’anteprima giovedì 5 gennaio a Greve, al Circolo Arci, alle ore 17, per una tombola dedicata ai più piccoli, e a Poggio alla Croce alle ore 20. Seguirà alle ore 21 uno spettacolo di fuoco proposto da La Tarumba a cura del Circolo Sms Poggio alla Croce.

Il circolo Sms l'Unione San Polo di San Polo in Chianti propone per il 6 gennaio alle ore 16:30 giochi e attività da condividere con la Befana. Musica, calze e lancio di lanterne luminose saluteranno le festività con un’iniziativa curata dal Comitato turistico e dal Circolo Sms l'Unione San Paolo.

E ancora, per l’arrivo della Befana, il 6 gennaio dalle ore 16, il Comune regalerà agli anziani un’occasione di condivisione e risate negli spazi del Circolo Arci del Ferrone in compagnia degli scoppiettanti interpreti dello show “Una serata di cabaret”, produzione firmata dall’associazione L’Ultima Fila. Alle ore 17.30 la Befana omaggerà tutti, grandi e piccini, con la consegna di calze piene di dolciumi e carbone.

