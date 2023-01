102 anni per Nilde Luzzi a Livorno

Festeggia un compleanno importante, quello delle 102 candeline, nonna Nide Luzzi, che, come sempre, spegnerà nel giorno dell'Epifania. Perché se anche all'anagrafe risulta essere nata il 5 gennaio 1921, il primo vagito lo ha emesso ad una manciata di minuti dalla giornata dedicata alla Befana.

Fin da giovane ha sempre pensato a lavorare, prima in una fabbrica di coni gelato in Borgo Cappuccini, e poi come donna delle pulizie. Ed è proprio in fabbrica che ha conosciuto quello che poi sarebbe diventato il futuro marito. Un lungo matrimonio dal quale sono nati due figli.

Lucidissima e arzilla continua, anche dalla casa di riposo che la ospita, a interessarsi alla famiglia, non mancando di dispensare consigli e suggerimenti e all'occorrenza, non risparmiando anche qualche “ramanzina”.

Le giornate di nonna Nide sono scandite dalle funzioni religiose, che non salta mai, e dalle attività di animazione organizzate all'interno della struttura che è diventata la sua nuova casa. Ogni giorno, inoltre, trova anche un momento da dedicare ai quotidiani che spesso legge ad alta voce per tutti gli ospiti.

A Befana ci sarà ad attenderla una grande torta e l'affetto della famiglia.

Per questo importante traguardo, il sindaco Luca Salvetti le farà recapitare una rosa con gli auguri più sentiti a nome della città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa