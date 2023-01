Aisla Pistoia, è stato un 2022 ricco di iniziative

"Si è appena concluso un 2022 difficile, ma per noi ricco di iniziative e caratterizzato da una grande solidarietà. Poco prima di Natale abbiamo donato all'ospedale S. Jacopo di Pistoia un BrainControl, l'apparecchio che permette di comunicare, sfruttando la forza del loro pensiero, ai nostri assistiti che non possono muovere alcun muscolo. Subito dopo abbiamo organizzato un incontro conviviale presso il Circolo Arci di Piteccio, che ringrazio per l'ospitalità e la disponibilità. Abbiamo riempito la sala e alla fine sono rimasti 1.560 euro che portano la somma che nel 2022 abbiamo destinato alla fisioterapia domiciliare ad oltre 16.000 euro".

La referente della sezione pistoiese di Aisla, l'associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, Daniela Morandi, traccia questo bilancio di fine anno dell'attività svolta.

E ne approfitta anche per ringraziare i volontari e i tanti sostenitori.

"Lo faccio volentieri- aggiunge Daniela Morandi - a partire da Grazia Morandi e da Stefania Bardi Tesi, che mi hanno aiutato ad organizzare l'incontro di Piteccio. Ringrazio anche ed in particolare tre volontari, Enzo Taddei e Graziano Angeli e Piero Pellicci. Un grazie speciale alla Giorgio Tesi Group che, in ricordo di un malato, mi ha fatto avere una generosa donazione. Ma un ringraziamento speciale va anche a tutti gli altri volontari che nel corso del 2022 hanno fatto sì che la nostra sezione abbia potuto organizzare tante iniziative, tutte riuscitissime. Un successo che è stato possibile grazie alla generosità di numerosi cittadini, che ringrazio sentitamente e che ci danno la spinta per continuare ad organizzare iniziative di sostegno per tutti coloro che sono alle prese con questa terribile malattia".

Fonte: Ufficio Stampa