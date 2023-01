Aspettando la Befana a Pontedera: calze, dolcetti e mercatino artigianale

Mercatino dell'artigianato, calze, dolcetti e... l'arrivo della Befana. Non mancheranno divertimento e sorprese per grandi e piccoli con “Aspettando la Befana a Pontedera”, la nuova iniziativa organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio del Comune di Pontedera, nei giorni di giovedì 5 e venerdì 6 gennaio in Piazza Martiri della Libertà.

“Cominciamo il 2023 con un appuntamento pensato per bambini e famiglie in occasione della festa dell'Epifania” spiega il presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli. “Una manifestazione che vuole coinvolgere persone di ogni età e che porterà allegria, risate e animazione nel nostro “piazzone”. Per l'intera giornata di giovedì 5 e venerdì 6 gennaio, dalle 9 alle 20, sarà allestito uno speciale mercatino dell'artigianato in Piazza Martiri della Libertà con tante idee regalo e occasioni di shopping. Il pomeriggio dell'Epifania regalerà uno spettacolo imperdibile con l'arrivo della Befana alle 15,30, che a cavallo della sua scopa donerà calze e dolcetti a tutti i bambini e le bambine, ma anche sorprese per i più grandi. Una nuova occasione per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi delle festività”.

“Ci aspettiamo di vedere tante persone in città negli ultimi giorni di festa prima del rientro dei ragazzi a scuola, e in occasione di una data che coincide con l'inizio dei saldi invernali Pontedera potrà contare su una nuova manifestazione che renderà ancora più vivo e attraente il centro, proprio in un luogo simbolico e frequentatissimo dai pontederesi e non solo come piazza Martiri della Libertà. Vogliamo inaugurare nel migliore dei modi l'anno nuovo, che auspichiamo possa essere ancor più ricco di eventi e iniziative per rendere ancora più vivace e dinamico il tessuto commerciale cittadino” conclude Condelli.

Fonte: Confcommercio Pisa - Ufficio Stampa