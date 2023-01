Nel bagagliaio nasconde una mazza da baseball di ferro, denunciato 22enne

I carabinieri di Bibbona nei giorni scorsi hanno controllato un'autovettura condotta da un operaio incensurato 22enne moldavo ma residente a Cecina, in compagnia di un coetaneo. I militari si sono accorti del nervosismo dei due e hanno chiesto al conducente di aprire il portabagagli. In un sacco c'era nascosta una mazza da baseball in ferro di lunghezza pari a 75 cm, del cui possesso il ragazzo non è stato in grado di fornire una precisa giustificazione. Per questo motivo, tale oggetto è stato ritenuto, a tutti gli effetti, un’arma bianca impropria, quindi atta ad offendere. La mazza è stata sequestrata mentre il ragazzo moldavo è stato denunciato a piede libero per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.