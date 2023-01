Bando alloggi Erp a Signa: pubblicata graduatoria provvisoria

Pubblicata la graduatoria provvisoria del bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) del Comune di Signa.

“Sono state presentate oltre cento domande: dopo una lunga fase istruttoria, in cui si è proceduto con le dovute verifiche, sono state ammesse (in via provvisoria) circa settanta richieste”, commentano il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore alle politiche sociali Chiara Giorgetti, “Un numero importante che ci permette di garantire un aiuto concreto a famiglie in difficoltà. Un ringraziamento all’ufficio sociale e all’ufficio casa che hanno lavorato con impegno e attenzione per questo risultato. Entro la metà del 2023 saremo in grado di pubblicare le graduatorie definitive”

Sono consultabili sul sito dell’Ente le liste degli ammessi e degli esclusi identificati con numero di protocollo associato alla domanda. Sarà possibile presentare ricorso entro il 3 febbraio 2023 compilando l’apposito modulo da consegnare a mano presso l’ufficio Ufficio Servizi Sociali e Casa del Comune, inviare mezzo raccomandata a/r o tramite pec all’indirizzo comune.signa@postacert.toscana.it

Info sul sito del Comune.

Fonte: Comune di Signa - Ufficio stampa