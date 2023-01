La Befana a Empoli si cala dal campanile della Collegiata

E anche per quest’anno la vecchietta più amata dai bambini ma anche dagli adulti non mancherà di arrivare a Empoli nel giorno della sua festa. Tutto pronto, nasi all’insù: venerdì 6 gennaio 2023, in piazza Farinata degli Uberti, la Befana si calerà dal campanile della Collegiata di Sant’Andrea, salirà sui tetti, portando con sé tante cose buone ma anche un po’ di… carbone. L'evento torna dopo l'ultima volta, il 2020.

Il pomeriggio vedrà la sfilata in corteo in centro storico a partire dalle 16.30 con i Re Magi, le befane e i ‘befanini’. Cinquanta figuranti del ‘Volo del Ciuco’ attraverseranno le strade del centro con costumi cuciti per l’occasione come per i befanini che sono stati realizzati dalle donne dell’associazione Auser Filo d’Argento di Empoli.

L'evento chiude la kermesse di Empoli Città del Natale, con il patrocinio dell'amministrazione comunale. L'organizzazione ringrazia i vigili del fuoco di Empoli, la Compagnia di Sant'Andrea - Volo del Ciuco e l'associazione Centro Storico.

La partenza avverrà dal Palazzo delle Esposizioni, poi il percorso proseguirà in via Ridolfi, nel centro storico, per poi giungere in piazza della Vittoria. Per le 17.30-18 è previsto l’arrivo del corteo in piazza Farinata degli Uberti. Qui i vigili del fuoco saranno impegnati con i loro mezzi a salvare la Befana dai tetti con l’autoscala: la simpatica vecchietta sarà fatta scendere fino alla piazza alle ore 18, dopo essere stata fatta calare dal campanile. Dopo il salvataggio della Befana, caramelle per i più piccoli, con ben 1.000 confezioncine destinate ai bambini e offerte dalla ditta Fallani del Terrafino. Presenti per i servizi di soccorso Misericordia, Pubbliche Assistenze e Croce Rossa.

La Befana empolese sarà trasmessa in tv su 50 Canale.

I provvedimenti alla viabilità

Ecco quali sono i provvedimenti temporanei alla viabilità nel tempo strettamente necessario allo svolgimento dell’evento: venerdì 6 gennaio 2023, dalle 16.30 alle 20, in piazza della Vittoria

(tratto fra via Tinto da Battifolle e via Roma), sarà adottato il divieto di transito di tutti i veicoli con obbligo di svolta a sinistra in direzione via Fratelli Rosselli; in via Curtatone e Montanara, obbligo di svolta a destra in direzione via Jacopo Carrucci.

Per quanto riguarda l’itinerario del corteo, che partirà da piazza Guido Guerra, per proseguire in via Ridolfi, via del Giglio, piazza Farinata degli Uberti, via Giuseppe del Papa, via Paladini, piazza della Vittoria fino a via del Giglio, dalle 16.30 alle 20, verrà sospesa la circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito del corteo dei Re Magi e delle Befane.

Inoltre, in caso di necessità accertata dal personale della Polizia Municipale e in caso di particolari esigenze dovute all'incremento del traffico veicolare, potranno essere adottati, in maniera temporanea fino al termine della criticità i provvedimenti previsti nell‘ordinanza n. 597 del 18 novembre 2022.

Nel giorno della Befana è sospesa la circolazione del Trenino di Natale dalle 17 alle 19.30. Dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza. La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà punita ai sensi del Codice della Strada.