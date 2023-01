Cacciatore colto da malore a Castellina in Chianti, soccorso dai vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del comando di Siena, sede centrale, sono intervenuti alle ore 10:35 nel comune di Castellina in Chianti in località Sicelle, per il soccorso ad un cacciatore colto da malore in zona impervia. I vigili del fuoco hanno raggiunto l’uomo e stato recuperato e trasportato tramite una apposita barella fino al veicolo sanitario per il successivo trasporto in ospedale.