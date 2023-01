C'è un anziano per terra ferito, provvidenziale l'arrivo del finanziere

Questa mattina il finanziere Ciro Tagliaferro, che a Livorno si occupa della vigilanza e dei controlli portuali, mentre si trovava libero dal servizio, ha visto a bordo strada una persona anziana stesa in terra. Il fatto è avvenuto nella periferia cittadina.

Subito il finanziere si è fermato per prestare soccorso all’anziano, in stato confusionale e con ferite conseguenti a una caduta.

Il finanziere ha tamponato le ferite e ha chiesto all’anziano dove abitasse. Una volta rimessosi in piedi l’anziano è stato accompagnato nella sua abitazione.

Da lì, anche grazie all’aiuto dei parenti, il ferito è stato portato al pronto soccorso. Nessuno dei familiari aveva un’auto a disposizione così Tagliaferro ha accompagnato l’anziano e il figlio in ospedale. Appurato che l’anziano non era in pericolo di vita, i familiari hanno ringraziato il finanziere per il soccorso dato.