Chiude la scuola media in Valdicecina, studenti 'dirottati' a Volterra

Una brutta tegola si è abbattuta nel piccolo comune di Montecatini Val di Cecina. Il monitoraggio da parte degli uffici della Regione Toscana verso gli edifici scolastici ha portato a chiudere temporaneamente l'edificio che ospita la scuola media Donegani per lavori urgenti di manutenzione straordinaria.

La soluzione temporanea trovata dall'amministrazione guidata dal sindaco Sandro Cerri è quella di far trasferire i ragazzi della Donegani da lunedì 9 gennaio alla Jacopo di Volterra, nel vicino comune della Valdicecina. Il trasporto avverrà tramite lo scuolabus comunale e i bus di linea. Per quanto riguarda i lavori di manutenzione, il Comune di Montecatini ha già ottenuto il finanziamento per la progettazione. Non sono però noti i tempi in cui verranno eseguiti i lavori e riaperta la sede.