Chiusura uffici comunali in piazza Boccaccio a Certaldo

Il Comune di Certaldo informa che, a causa dell'intervento di E-Distribuzione che comporterà un’interruzione temporanea del servizio di energia elettrica, gli uffici comunali con sede nel municipio, in Piazza Boccaccio, saranno chiusi per l'intera giornata di giovedì 5 gennaio.

Nel dettaglio, si tratta degli uffici della Giunta, dello staff del sindaco, del Segretario generale, delle segreterie istituzionali e gli uffici di Ragioneria, Tributi, Economato e Servizi trasversali.

Gli altri uffici, con sedi in Borgo Garibaldi 37 e in via XX Settembre 18, saranno regolarmente aperti.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa