Donazione straordinaria dai soci Coop Siena per Caritas e Misericordia

Una donazione straordinaria di beni alimentari di prima necessità, quella effettuata dalla sezione soci Coop Siena lunedì 2 gennaio, a sostegno di Caritas e Misericordia, due delle associazioni impegnate nel contrasto alla povertà alimentare.

Pasta, zucchero, pelati, olio, latte ma anche prodotti per la prima infanzia e per l’igiene, immediatamente distribuiti alle famiglie bisognose e alle mense solidali della città che, da tempo, registrano numeri in crescita. Una donazione particolarmente gradita, come confermano i responsabili di Caritas e Misericordia di Siena, che rappresenta un sostegno importante per far fronte all’emergenza povertà, legata al carovita e alle difficoltà del contesto internazionale, in particolare della guerra in Ucraina.

A partire dal Covid in poi, le associazioni hanno registrato una crescita costante delle richieste di aiuto, che nell’ultimo anno, sono aumentate anche a seguito dell’arrivo di molte famiglie dai territori di guerra e da altri fronti caldi da cui si registra l’arrivo costante di migranti.

"Come ci confermano Caritas e Misericordia – spiega Maria Luisa Valacchi, presidente della sezione soci Coop Siena – fra i richiedenti si contano molte famiglie con bambini, il che rende la richiesta di beni alimentari ancora più pressante e urgente. Per questo abbiamo deciso di dare un contributo straordinario che, ci auguriamo, possa dare un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà".

I due centri Caritas di Siena accolgono oltre 200 famiglie, che contano, in totale circa 150 minori: anche grazie alla sensibilità e alla solidarietà di tutta la città di Siena, nei giorni di Natale, oltre ai beni alimentari, le famiglie hanno ricevuto anche un pacco dono per festeggiare il Natale con un regalo sotto l’albero.

Fonte: Unicoop Firenze