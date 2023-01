Epifania, la Befana dei Vigili del Fuoco a Firenze

Come da tradizione, ritorna dopo la pausa imposta dalla pandemia, gli eventi organizzati dai Vigili del Fuoco nelle piazze per festeggiare l’Epifania.

Di seguito si riportano le date e gli orari degli eventi organizzati da questo Comando:

“BEFANA ISOLOTTO” che si svolgerà giovedì 5 gennaio alle ore 16:00 in piazza dell’Isolotto, a cura del Gruppo Storico dei Vigili del Fuoco e Commissione Culturale del Quartiere 4 del comune di Firenze.

“BEFANA MEYER” che si svolgerà il venerdì giorno 6 gennaio dalle ore 10:30 l’evento particolarmente sentito dai Vigili del fuoco e mai interrotto anche durante la pandemia, che vedrà la Befana calarsi su corda dall’autoscala per raggiungere la terrazza dell’Ospedale Pediatrico Meyer, per consegnare ai piccoli ospiti della struttura sanitaria le calze donate dai Vigili del fuoco. A fronte della situazione sanitaria, in accordo con l’ospedale, alle ore 10:00 i 200 doni confezionati e sanificati, saranno consegnati al personale sanitario che li distribuirà nei vari reparti.

La Befana accompagnata dai Vigili del Fuoco operativi e dal personale dell’Associazione Nazionale Vigili del fuoco, effettueranno il giro dei reparti all’esterno della struttura, per salutare dal vetro e portare un momento di spensieratezza alle bambine e ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.

“BEFANA ISTITUTO DEGLI INNOCENTI” si volgerà il venerdì giorno 6 gennaio alle ore 11:30 presso l’Istituto degl’Innocenti, dove i Vigili del fuoco consegneranno al personale dell’Istituto di doni da distribuire ai loro ospiti.

“BEFANA PIAZZA SIGNORIA” si svolgerà il venerdì giorno 6 gennaio alle ore 15:00 di cui riporto apposita documentazione.