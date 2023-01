Furto con spaccata in un negozio di Firenze

Compiono un furto in un alimentari e scappano col fondo cassa. Succede a Firenze, nella notte tra il 2 e il 3 gennaio. A dare l'allarme, martedì mattina, è il proprietario del negozio di via Paganini dove sono in vendita prodotti asiatici. Sul posto è intervenuta la polizia. Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero infranto la porta a vetri (forse con un tombino) e dopo aver preso i soldi dal fondo cassa sono fuggiti. Ancora da quantificare il bottino.