Una kit ai neogenitori di San Casciano per i nuovi nati del 2023

San Casciano in Val di Pesa dà un caloroso benvenuto e partecipa alla gioia dei neogenitori in un territorio, quello chiantigiano, che aspira a diventare sempre più inclusivo e vicino alle famiglie. Ogni nuova nascita è una grande festa per l’intera comunità. Per questo motivo, consapevole dell’importanza che assume per i genitori la responsabilità di avere e crescere una figlia, un figlio, la giunta Ciappi ha pensato di lanciare un nuovo progetto di welfare e, nel momento in cui si avverte più che mai il bisogno di guardare con fiducia al futuro e di essere solidali gli uni con gli altri, accompagnare il lieto evento con la consegna del kit nascita “I Primi passi da cittadini”.

Il progetto consiste nel donare a tutte le famiglie di San Casciano con bambine e bambini nati a partire dal 2023 un box bebè che comprende una guida puntuale ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, coordinata dall’Ufficio stampa e dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico in collaborazione con gli uffici comunali, un libro offerto dalla biblioteca comunale e un kit contenente alcuni prodotti per la cura del neonato, offerto dalle farmacie del territorio.

"Con questo dono intendiamo realizzare un ulteriore sostegno alla genitorialità – dichiara l’assessora alle Politiche sociali Elisabetta Masti - è necessario che tutti i neo genitori conoscano i servizi che il nostro territorio eroga alla prima infanzia ed è importante che si lavori in sinergia per migliorarli e renderli più fruibili. Crediamo che questo progetto possa rappresentare il segno tangibile di una rinnovata partecipazione di tutti gli attori della società civile per sostenere il benessere della comunità".

Nello specifico il manuale “I Primi Passi da cittadini” indica in modo semplice e chiaro tutto ciò che occorre per accogliere il bebè nella comunità, una piccola guida con i servizi educativi legati alla prima infanzia di cui la famiglia potrà usufruire nei primi anni di vita e negli anni a seguire in una coerente linea di continuità tra i livelli e i percorsi di crescita. Il box comprende anche un minivolume che promuove la lettura ad alta voce, volume suggerito dal progetto nazionale Nati per Leggere cui aderisce la biblioteca comunale di San Casciano in val di Pesa ed un pacco dono con alcuni prodotti scelti dalle farmacie che aderiscono al progetto, utili all’accudimento del bebè nei primi mesi di vita.

"Riteniamo che il progetto - ha rilevato il sindaco Roberto Ciappi - possa rappresentare un importante segno culturale di riconoscimento dell’essere genitore, di ogni mamma e babbo che hanno il privilegio di vivere l’immensa gioia di avere un figlio, la vita è un dono prezioso, valorizziamolo nella speranza che i nuovi nati possano crescere, lavorare e vivere nella nostra San Casciano e che il territorio possa accoglierli al meglio”. “Voglio rivolgere un ringraziamento particolare – ha concluso il sindaco - alle farmacie di San Casciano, Cerbaia, Mercatale e Spedaletto per aver creduto in questo progetto e aver costruito con l’amministrazione comunale una rete di collaborazione finalizzata alla salute e al benessere di tutte le bambine e i bambini che nasceranno nel nostro territorio".

Per ricevere il kit occorre recarsi presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di San Casciano in Val di Pesa (via Machiavelli, piano terra, aperto dal lunedì al venerdì 8.30-12.30, lunedì e giovedì anche 15-18.30). I genitori riceveranno a casa una comunicazione che informa sulla consegna del kit. Insieme al box sarà consegnato un coupon che permette di ritirare nella farmacia più vicina al luogo di residenza della famiglia l’omaggio offerto dalle farmacie.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino