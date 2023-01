Lega Pontassieve, nuovo ingresso: è Jacopo Sangiorgi

A Pontassieve entra in Lega Jacopo Sangiorgi. Il Partito si rafforza ulteriormente in Valdisieve dopo l'ingresso del consigliere Borgheresi di Pelago nelle scorse settimane.

Dichiarazioni di Federico Bussolin Commissario provinciale della Lega Firenze: "Annuncio l'adesione alla Lega di Jacopo Sangiorgi ex Coordinatore comunale di Forza Italia a Pontassieve. Dopo l'ingresso nei giorni scorsi del Consigliere comunale Alessandro Borgheresi di Pelago, ora Sangiorgi va a rafforzare la nostra squadra in Valdisieve. Sangiorgi storico dirigente politico, residente alle Sieci, sin da giovane ha fatto del suo impegno in provincia il suo obiettivo. Siamo felici di accoglierlo nella grande famiglia della Lega! Benvenuto Jacopo!"

"Sono felice di vivere questo nuovo percorso politico che inizio con grande entusiasmo per sostenere il nostro Leader Matteo Salvini e per rafforzare la Lega ed il centrodestra verso le elezioni amministrative del prossimo anno - dichiara Jacopo Sangiorgi. Fra Pontassieve, Pelago e Rufina molte le sfide che ci attendono e che affronterò con grande passione. Ringrazio sin d'ora il Commissario provinciale della Lega, Federico Bussolin per la calorosa accoglienza. Adesso, tutti insieme, con obiettivo voto 2024."

Fonte: Ufficio Stampa