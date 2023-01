Light Gospel Choir a Careggi

Sarà il concerto del Light Gospel Choir il protagonista dell’evento di chiusura della manifestazione Careggi in note, danza e poesia in programma giovedì 5 gennaio 2023 alle ore 17 al CTO in Largo Palagi a Firenze. Il Light Gospel Choir nasce nel 2008 e conta circa trenta elementi divisi in soprani, contralti e tenori.

Il coro gospel è diretto dalla Maestra Letizia Dei, accompagnato al piano del Maestro Federico Pacini e alle percussioni il Maestro Marco Corsinotti. Il coro si è esibito con successo in festival, teatri e storici luoghi di culto raccogliendo sempre il plauso dal pubblico.

La manifestazione nata dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, in collaborazione con il Centro commerciale NIC e la Fondazione Careggi, ha promosso una serie di eventi musicali e teatrali al fine di condividere un momento di vicinanza, di calore umano, di solidarietà e di riflessione nel puro e autentico spirito natalizio. L'ingresso è libero e gratuito.

Fonte: AOU Careggi - Ufficio Stampa