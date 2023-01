Malore per una 67enne, il cane la veglia nella casa di montagna

Una 67enne tedesca è stata trovata viva ma non cosciente nella sua casa isolata di Fabbriche di Vergemoli, in Garfagnana. A vegliarla è stato il suo cane, con il quale viveva. Da tempo non dava più sue notizie per cui sono stati attivati i soccorsi. Per arrivare alla casa i vigili del fuoco e i sanitari inviati dal 118 hanno dovuto faticare, è stato chiesto anche l'intervento dell'elisoccorso il quale però a causa delle condizioni climatiche non riusciva ad atterrare. Per arrivare infatti alla casa è necessario guadare un torrente. I vigili del fuoco sono riusciti a piedi ad arrivare all'abitazione, trovando la donna distesa a letto non cosciente e il cane che la vegliava. Con non poche difficoltà alla fine la donna è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale di lucca, a 40 km di strada. I carabinieri hanno affidato la casa e il cane momentaneamente alla cura di un conoscente.