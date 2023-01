Orti pubblici di Altopascio, bando per assegnatari dell’area della Paduletta

AAA ortisti cercasi!

Sul sito del Comune di Altopascio, infatti, è stato pubblicato il bando per diventare uno dei sette nuovi assegnatari degli orti pubblici dell’area della Paduletta.

Gestiti dall’associazione altopascese Auser verde e soccorso argento, i quaranta orti si trovano tra via Regione Piemonte e via Regione Emilia-Romagna: un’area verde di 5000 metri quadri a disposizione dei cittadini che, se lo desiderano, possono prendersi cura di un piccolo appezzamento di terra e diventare ortisti.

Per partecipare al bando pubblicato dall’amministrazione D’Ambrosio c’è tempo fino al 15 febbraio. I cittadini interessati devono compilare l’apposita domanda, disponibile, insieme al regolamento, sul sito del Comune di Altopascio e inviarla per email a auser.altopascio@hotmail.it.

“Uno spazio verde che diventa, anno dopo anno, sempre più bello e vivo - commenta l’assessore all’ambiente, Daniel Toci -: questa è la Paduletta, un’oasi in mezzo alle case, completamente riqualificata che rappresenta un cuore pulsante di Altopascio, vissuto e attivo da tante persone di tutte le età. Un’occasione per socializzare, per prendersi cura del territorio che presto accoglierà anche i frutteti, oltre a una riqualificazione complessiva della zona con dialetti e sedute”.

Per informazioni e chiarimenti sull'avviso pubblico è possibile rivolgersi al presidente Auser, Stefano Rosellini(3472622596 e-mail: auser.altopascio@hotmail.it) oppure all’Urp in piazza Vittorio Emanuele (0583 216455).

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa