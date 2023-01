Ottimizza la tua casa con nuovi set da giardino

Un set da giardino è un componente di arredo importante che completa la propria casa fornendo degli elementi aggiuntivi mirando al suo miglioramento, sia in termini di estetica, che di utilità. Il progetto di sistemazione di un set da giardino va indubbiamente ad aumentare la sensazione di relax, potendo usufruire del proprio spazio esterno per svolgere diverse mansioni quotidiane.

Scopri i benefici dei nuovi set da giardino

Acquistare un nuovo set da giardino è un investimento nel proprio benessere, rendendo il proprio spazio esterno multifunzionale e sfruttabile in più occasioni. Un esempio è il set da divani da giardino a 3 pezzi con cuscini in polyrattan nero. Infatti, si può utilizzare sia come divano che come lettino prendisole visto che ha lo schienale reclinabile, così si può trovare sempre la posizione più comoda a seconda del momento.

vidaXL ha pensato anche ai più piccoli, offrendo il set da bistrot da giardino per bambini con ombrellone, costituito da un tavolo e due sedie. Il suo telaio è resistente, questo set è solido e robusto e il suo assemblaggio è molto facile.

Per coloro che amano rilassarsi con un aperitivo, il set bar da giardino a 3 pezzi con cuscini in polyrattan è l’ideale per trascorrere momenti piacevoli in compagnia. Questo set è caratterizzato da un telaio in acciaio verniciato a polvere rivestito in rattan. Il suo piano in legno massello di acacia e la sua base offrono robustezza e stabilità ottimali. Il cuscino e il poggiapiedi inclusi nel set aggiungono un ulteriore comfort di seduta.

Oltre a ciò, un set da giardino può completare l’arredo di elementi già presenti nel proprio giardino, offrendo una maggiore comodità. Può trattarsi di un set giardino per bambini o di un piano bar, o di un divano che mira a rendere gli incontri in compagnia più confortevoli e a godersi maggiormente del proprio tempo libero.

Cosa prendere in considerazione quando si acquistano set da giardino?

I fattori principali da tenere in considerazione quando si vuole acquistare un set da giardino sono i seguenti: lo stile e i colori della propria casa, le dimensioni del giardino o del terrazzo, la funzione degli arredi che si andranno ad acquistare e i materiali dai quali sono costituiti.

L’arredamento di uno spazio esterno non dovrebbe essere né sottovalutato, né differenziato troppo da quello dell’intera abitazione in modo da creare un look omogeneo. Un giardino è una parte della casa allo stesso modo del soggiorno e delle stanze da letto, e per questo va curato con la stessa attenzione, dedicando loro un arredamento di qualità e in linea con lo stile generale.

Le dimensioni dello spazio esterno e la funzione degli arredi sono due fattori strettamente connessi l’un l’altro, avendo bene a mente come si vuole vivere il proprio spazio all’aperto. Se si ama la convivialità e si invitano volentieri amici e parenti a gustare buon cibo, sarà opportuno un ampio tavolo, valutando naturalmente anche lo spazio che si ha a disposizione.

Un altro fattore essenziale da tenere a mente è il budget che si ha a disposizione. Nel momento in cui si saprà dettagliatamente la categoria di prezzi che si adatta maggiormente alle proprie possibilità, si potrà individuare la tipologia di set da giardino che può essere accessibile per te.

Una volta valutati gli elementi sopra elencati, si sarà pronti per creare lo spazio esterno che si proporziona adeguatamente al proprio ambiente e anche alle esigenze personali, trovandosi in un luogo in cui ogni elemento di arredo sarà perfettamente in armonia nello spazio in cui si trova e le persone di cui ne usufruiranno si sentiranno pienamente a proprio agio.

Ottieni i tuoi set da giardino da vidaXL

vidaXL offre molti modelli differenti di set da giardino, mobili, decorazioni per la casa, e inoltre strumenti per l’ottimizzazione della propria casa. Per di più, vidaXL propone prodotti a buon prezzo e di alta qualità.

Fare shopping online sulla pagina di vidaXL è comodo e facile visto che le informazioni sono presentate in modo comprensibile e dettagliate e con immagini chiare. Oltre a ciò, offre l'opportunità di contattare il servizio clienti nella propria lingua in caso di evenienza.

vidaXL è un rivenditore olandese, l’impresa è stata fondata nel 2006 e la sua popolarità è cresciuta in modo esponenziale nell’arco di poco tempo. La chiave del suo successo sta nel reperimento di prodotti e nell’offerta di prezzi competitivi, perciò vidaXL è costantemente alla ricerca di riduzione dei costi, senza però compromettere la qualità e la sostenibilità delle merci che mette a disposizione.

vidaXL è un rivenditore unico, in quanto offre la spedizione gratuita su tutti gli ordini. Infatti, se non sei soddisfatto del prodotto ricevuto, puoi restituirlo ricevendo un rimborso completo. vidaXL è anche noto per i suoi rapidi tempi di consegna, i quali garantiscono la considerevole soddisfazione dei clienti nella loro esperienza di acquisto.