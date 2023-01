Piscina di Comeana, imminente l’apertura

Piscina di Comeana, ci siamo. È imminente l’apertura del centro natatorio carmignanese chiuso da giugno. Grazie a uno sforzo imponente dell’amministrazione per superare le difficoltà dovute al caroenergia, che aveva fatto andare deserto il primo bando, l’apertura avverrà entro il mese di gennaio. È in corso, infatti, la risoluzione delle ultime questioni tecniche e burocratiche.

Intanto però, da domani 5 gennaio 2023, sarò possibile informarsi sui corsi e iscriversi, perché la segreteria sarà aperta dalle 14 alle 16.30. Sarà possibile anche contattare il numero 379275611

“Siamo entusiasti di questa riapertura. È una vittoria – commenta l’assessore allo Sport, Jacopo Palloni -. Non è stato semplice, ma siamo davvero orgogliosi di poter garantire ai nostri cittadini un luogo di sport e benessere importante per ogni età. Abbiamo fatto e faremo il possibile per supportare il nuovo gestore e scongiurare ulteriori disagi”.

Fonte: Ufficio Stampa