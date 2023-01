Rapolano saluta le Feste con un omaggio a Gigi Proietti

Si chiuderà domenica 8 gennaio con una giornata ricca di appuntamenti il cartellone di eventi natalizi organizzato dal Comune di Rapolano Terme e dalle associazioni locali. Alle ore 9 dal Parco dell’Acqua partirà la passeggiata di circa 10 chilometri organizzata dal Gruppo sportivo ‘Riccardo Valenti’ lungo il percorso storico ambientalista all’interno del comune di Rapolano Terme. Per iscriversi è possibile chiamare il numero 335-5836270 fino a domani, giovedì 5 gennaio. Nel pomeriggio, alle ore 18, al Teatro “G. Verdi” di Serre di Rapolano prenderà il via la serata culturale ‘Preferisco il paradiso’ dedicata a Gigi Proietti e organizzata dall’Associazione Filarmonica “G. Verdi”. Nel corso dell’appuntamento, sarà presentato il libro ‘Gigi Proietti. Archeologia della risata’ curato da Paola Dei e Franco Mariottini, prima di lasciare spazio a un’apericena con una mostra ritrattistica, proiezioni e letture tratte dagli spettacoli e dai film più celebri del grande attore romano. La serata vedrà la presenza del Maestro Vince Tempera, noto compositore, direttore di orchestra e autore di centinaia di colonne sonore di film che hanno fatto la storia del cinema italiano, comprese le pellicole che hanno visto protagonista Gigi Proietti. Per informazioni e prenotazioni, è possibile chiamare il numero 338-9131002.

Domenica 8 gennaio, inoltre, al Teatro del Popolo di Rapolano Terme torna la rassegna di teatro per ragazzi “Il teatro incantato”. L’appuntamento è alle ore 17 con “La valigia delle storie”, di e con Caterina Cidda Maldesi e musiche dal vivo curate da Matteo Croce alla chitarra. Lo spettacolo racconta delle storie che escono dallo strumento magico della Valigia. Ogni storia è a modo suo, ma tutte interagiscono con il piccolo pubblico che si trovano davanti attraverso burattini, pupazzi, scatole, oggetti strani che diventano dei personaggi e la musica di Matteo Croce.