Sorpreso a spacciare, colpisce i carabinieri: arrestato

Nella tarda mattinata di martedì 3 gennaio i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un uomo vicino la stazione di Pisa. Sottoposto a controllo in viale Gramsci è stato sorpreso in possesso di un involucro contenente hashish, del peso di 1,52 grammi e nascosto in bocca, e della somma di 180 euro, ritenuta verosimilmente provento di attività illecita. Il fermato, al fine di eludere il controllo, ha opposto resistenza nei confronti dei militari, colpendoli violentemente con calci, pugni e sputi e, successivamente, una volta bloccato e posto all’interno dell’auto di servizio, ha danneggiato, colpendolo con calci, il finestrino dell’autovettura. Per tali motivi, nei confronti dello stesso, i carabinieri hanno proceduto anche per resistenza a un pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento aggravato. L’arrestato è stato giudicato con rito direttissimo, all’esito del quale è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere e, pertanto, è stato portato al Don Bosco.