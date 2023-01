Taric, Cordone (Lega): "Continueremo la raccolta firme"

Marco Cordone(Consigliere comunale della Lega a Fucecchio e Segretario del Carroccio locale), interviene ancora una volta sulla Taric(Tariffa corrispettiva) che è entrata in vigore dal 1° gennaio del corrente anno al posto della Tari(Tassa sui rifiuti), con la seguente dichiarazione:

"Come annunciato prima dello svolgimento del Consiglio Comunale di Fucecchio del 30 dicembre dello scorso anno e come già fatto nel Consiglio Comunale del 29 novembre 2022 e nella 1° Commissione 'Affari generali, bilancio, tributi etc.' del 27 dicembre scorso,il Gruppo consiliare della Lega per Salvini Premier ancora una volta, ha votato contro alla delibera sulla Gestione integrata dei rifiuti - Modifiche al regolamento tariffario per quanto riguarda il passaggio da tassa sui rifiuti(Tari) tributo, a tariffa corrispettiva(Taric) in vigore dal 1° gennaio 2023 e dopo la relativa discussione in Consiglio Comunale, desidero evidenziare quanto segue. Il Sindaco Spinelli, istituzionalmente parlando, ha contestato il mio intervento sull'argomento ma noi riteniamo con convinzione che se la tassa sui rifiuti(Tari) fosse rimasta tale, ovvero un tributo, e non fosse diventata tariffa(Taric), i contribuenti avrebbero potuto compensare gli eventuali debiti - crediti , presentando semplicemente, il modello F24. Inoltre, sottolineiamo che i residui attivi maturati fino al 31 dicembre 2022, secondo noi, continueranno fino al loro esaurimento ad essere inseriti nel bilancio del Comune di Fucecchio. Infine, aspetto molto importante da considerare e non preso in considerazione dalla Giunta Spinelli, è che ARERA(l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), considera il passaggio a Tariffa corrispettiva(Taric), un auspicio e non un obbligo perché allo stato attuale, c'è tempo fino all'anno 2026 per fare il suddetto passaggio. Comunque, con la Sezione locale della Lega anche per creare un movimento d'opinione su questi importanti temi che non sono da sottovalutare, continueremo nei prossimi giorni, la raccolta di firme contro la Taric(Tari con l'IVA) che penalizza gli utenti normali e che con l'attuale metodo di calcolo della tariffa, aumenta il rischio di avere più discariche abusive sul territorio".