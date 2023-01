Torna l'iniziativa 'Palazzo Aperto' a Pistoia

Domenica 8 gennaio torna l’apertura straordinaria degli spazi monumentali del Palazzo comunale con l’iniziativa Palazzo aperto – Musica e Musei, un viaggio alla scoperta dei tesori più nascosti della casa comunale, accompagnato da concerti, esibizioni di danza e letture per bambini. Tutte le iniziative della giornata saranno a ingresso gratuito e senza prenotazione.

Sarà possibile visitare l’antico Palazzo medievale scoprendo scorci segreti, luoghi meno conosciuti e solitamente non accessibili accompagnati dagli studenti-ciceroni dell’Istituto Filippo Pacini di Pistoia nell’ambito del progetto Ambasciatori dell’Arte.

Le visite. Dalle 9 alle 19 sono aperti al pubblico gli spazi monumentali di Palazzo di Giano e le sale del Museo Civico d’arte antica e le visite guidate si svolgeranno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 per gruppi formati da massimo 20 persone, con partenza dal loggiato del Palazzo nei seguenti orari: 10, 10.45, 12.15, 15, 15.45, 16.30, 17.15 e 18. Negli altri orari le visite sono libere. E’ possibile ritirare gratuitamente i materiali informativi disponibili presso il bancone del primo piano del Palazzo. Le Sale Affrescate resteranno aperte al mattino.

Musica e danza. Le visite del mattino saranno accompagnate da brevi intrattenimenti musicali curati dagli studenti del liceo musicale Niccolò Forteguerri di Pistoia. Dalle 10 alle 13 nella sala del Museo Civico, al primo piano, si esibirà uno studente con il violino. Al secondo piano del Museo Civico (dove sono presenti opere del Seicento e del Settecento) si esibirà un duo formato da chitarra e violino. Sempre al secondo piano del Museo Civico dove sono esposte opere dell’Ottocento sarà presente un duo di flauti. Nelle Sale Affrescate un trio di sassofoni allieterà la mattinata. Nella sala Maggiore dalle 11.30 alle 12.30 si terrà il Concerto Trio con Elena Lala al flauto, Cinzia Pagli all’oboe e Giovanni Vitangeli al pianoforte e dalle ore 16 le danze rinascimentali con il Gruppo di ballo della Castellina a cura della Filarmonica Borgognoni.

Letture musicate. Nella sala del Gonfalone si svolgerà “Una scatola narrante”, lettura animata a parole e voci per bambini da 3 a 5 anni accompagnata da chitarra classica solista, a cura degli studenti del liceo musicale Forteguerri. L’iniziativa è promossa dalle aree bambini Gialla, Verde e Blu dei Servizi Educativi del Comune di Pistoia. Per i partecipanti il ritrovo è sotto il loggiato del Palazzo comunale: primo turno ore 9.45, secondo turno ore 10.45. I bambini saranno accolti fino al raggiungimento dei posti disponibili. Nel mezzanino del Palazzo comunale si svolgerà “La grande fabbrica delle parole”, lettura animata a parole e voci per bambini da 6 a 8 anni accompagnata da un flauto solista del liceo musicale Forteguerri. L’iniziativa è a cura delle aree bambini Gialla, Verde e Blu dei Servizi Educativi comunali. Anche per questa iniziativa il ritrovo è sotto il loggiato del Palazzo comunale in due fasce orarie: alle 9.45 e alle 10.45. I bambini saranno accolti fino al raggiungimento dei posti disponibili.

I tesori danteschi della Forteguerriana. Nell’ufficio del sindaco si potranno vedere alcune edizioni speciali appartenenti al patrimonio bibliografico di maggiore pregio della Biblioteca Forteguerriana. In mostra alcune edizioni antiche della Divina Commedia di Dante Alighieri, sottoposte recentemente a restauro, e una particolare trascrizione ottocentesca, detta microcalligrafica, che riproduce in un unico foglio tutto il testo della Divina Commedia, riportato in tre rettangoli di 69 colonne ciascuno contenenti le tre cantiche. Il contorno del foglio è costituito da un’artistica cornice architettonica con il ritratto di Dante. L’orario di visita ai tesori danteschi è dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. I visitatori potranno prendere gratuitamente alcuni materiali informativi sulla Biblioteca Forteguerriana.

Le visite guidate, gli ingressi al museo, le letture e gli interventi di musica e danza sono gratuiti e senza prenotazione.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa