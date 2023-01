Via dei Presepi, a Cerreto Guidi è tempo di premiazioni

Si viaggia spediti verso la premiazione della XI edizione della Via dei Presepi di Cerreto Guidi che si terrà Domenica 8 Gennaio alle ore 17,00 nei locali della Biblioteca “Emma Perodi”.

Come ogni anno i presepi verranno valutati da un’apposita commissione giudicatrice che esprimerà un parere per ciascuna delle 3 categorie: Materiali vari e/o di recupero, Tradizionale, Realizzato da bambini.

Peraltro i presepi saranno visitabili anche dopo la premiazione fino al 15 gennaio.

Il programma della Via dei Presepi prevede, inoltre, un fine settimana davvero intenso.

CerretoCiok- Venerdì 6, Sabato 7 e Domenica 8 Gennaio si rinnoverà, dalle ore 9,00 alle ore 20,00, l’appuntamento con la Festa del cioccolato artigianale a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco.

Sapori d’Inverno- Domenica 8 Gennaio, per l’intera giornata, torna il classico appuntamento promosso dall’Amministrazione comunale, dall’Associazione CCN Buontalenti e dalla Pro Loco,in collaborazione con le associazioni del territorio.

Lo Schiaccianoci- Sabato 7 Gennaio, alle ore 16,30, è in programma alla Palazzina dei Cacciatori, l'evento musicale di Tchaikovsky. Il concerto, nella versione pianoforte a 4 mani, con il M.° Alessio Cioni e la M^ Sabrina Bessi, si svolgerà in due turni: il primo turno alle ore 16.30; il secondo turno alle ore 17.30. L'evento, a cura di Muzika APS musica e cultura, è a ingresso gratuito.

Da segnalare, infine, il Presepe Vivente in programma Venerdì 6 Gennaio alle ore 16,00 e il Ludobus che si terrà Domenica 8 Gennaio dalle ore 15,00 in Via Saccenti.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa