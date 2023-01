Abbracci di Note, concerto per il nuovo anno a San Casciano

L'Associazione per Crescere insieme odv è un'associazione di volontariato di cui presidente è Paolo Salvini, vice presidente Nicola Laiti, segretaria Sabrina Mangani.

Per la prima volta insieme all'Arciconfraternita della Misericordia di San Casciano in Val di Pesa, con il Governatore Marco Poli e il Correttore don Massimiliano Gori, presenta un concerto nella Chiesa di Santa Maria al Prato (Chiesa della Misericordia), sabato 7 gennaio prossimo, alle ore 21 (ingresso a offerta libera per sostenere l'Associazione).

"Abbracci di note è un coro composto da circa trenta persone provenienti da quattro diverse parrocchie: San Casciano, San Giovanni, Cerbaia e San Vincenzo, da qualche anno il gruppo, diretto da Giuliana Gelli, si è prestato per iniziative benefiche a sostegno dell'associazione. - spiega Paolo Salvini - In questo periodo il gruppo si è consolidato e sta diventando una realtà in crescita".

Questo gruppo è diventato il coro dell'associazione, un gruppo di persone che insieme si impegnano per un fine comune e portano avanti un percorso di crescita.

Il nome "Abbracci di Note" ha la lettera "n" rovesciata: "della cui imperfezione - afferma Sabrina Mangani - non si accorge nessuno: perché la diversità, se inclusa in un contesto accogliente e disposto all’ascolto, non stona, non disturba e non fa paura ma, anzi, crea armonia e fa la differenza".

Fanno parte del coro Matteo Gibellini e musicisti, artisti professionisti che, con grande generosità ed umiltà, si sono messi in gioco a sostegno dell'iniziativa: Andrea Checcucci e Leonardo Cremonini.

Fanno parte dell'Associazione Crescere insieme i ragazzi: Francesca Lentucci, Federica Salvini, Manola Nunziati, Roberta Laiti, Emanuele Checcucci, Filippo Gori, Andrea Innocenti, Luca Muratore Scarpi, Fabrizio Mangani, Tommaso Giachetti.

"L'Associazione Crescere insieme - ha affermato il Governatore Marco Poli - stupisce per i progetti che segue e mette in campo. Tra questi la squadra di calcio Sport Insieme, le Prove di Vita Insieme, il laboratorio di ceramica, l'orto a Montefiridolfi. Durante il concerto sarà presentato Trickle down, progetto sostenuto da Publiacqua". Quest'ultimo è un percorso studiato per un uso consapevole e responsabile dell'acqua che cerca di stimolare i ragazzi all'attenzione per l'ambiente.

