Un'auto station wagon si è incendiata alle 13.30 circa quest'oggi in via Aldo Moro a Montespertoli, vicino al Parco Sonnino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Petrazzi (Castelfiorentino), i quali hanno messo in sicurezza l'area e domato le fiamme. Non ci sono state persone coinvolte.