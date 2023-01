Da Avane a Monterappoli nuovi giochi nei parchi e nei giardini delle scuole

Prosegue il piano di interventi promossi dall'amministrazione comunale di Empoli per rinnovare e migliorare, anche in chiave accessibilità, le attrezzature presenti nelle aree gioco pubbliche. Sia nei giardini all'interno dei plessi scolastici sia nei parchi della città.

Dopo gli interventi annunciati nelle scorse settimane nella frazione di Avane, con la riqualificazione dello spazio sportivo di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, e in quella di Santa Maria con nuovi giochi negli spazi ludici nel giardino della scuola dell'infanzia Piero della Francesca, e dopo quelli previsti in piazza Toscanini nel segno del gioco, dello sport e dell'inclusività, è stato approvato il progetto firmato dall'ufficio Tecnico comunale che interesserà la scuola dell'infanzia Collodi di Monterappoli, il giardino pubblico di via Labriola ad Avane e il giardino pubblico di via Masini. I lavori sono state affidate alla ditta Holzhof, per una spesa complessiva di circa 54mila euro.

L'ufficio tecnico ha elaborato uno specifico progetto suddiviso in tre lotti che prevede l'ampliamento e la sostituzione di attrezzature ludiche con l'allestimento di giochi inclusivi e accessibili in tutte e tre le aree. In particolare, a Monterappoli sarà installata una struttura inclusiva costituita da un gioco con torre e scivolo adatto per bambini da 3 a 6 anni di età. Lo stesso avverrà ad Avane, dove al posto dei vecchi giochi sarà inserito un 'castello' con ponte in rete e doppio scivolo e relativa pavimentazione anti-trauma, oltre che un canestro.

Nel giardino di via Masini, è prevista la realizzazione di una nuova pavimentazione in gomma collegata al marciapiede esistente, così da rendere lo spazio ludico esistente inclusivo e accessibile, inoltre i vecchi giochi usurati saranno sostituiti con nuovi giochi comprendenti torri con scivolo, dondolo, altalena a cestone e saranno collocanti anche canestri per fare sport.

La tipologia delle attrezzature è stata individuata attraverso una valutazione delle esigenze per ciascuna delle aree, in base quindi al tipo di attività da svolgere, alle fasce di età cui sono indirizzate le attrezzature e alle esigenze per la loro installazione.

"Gli spazi ludici sono fondamentali, lo sono nei parchi pubblici e lo sono all'interno dei contesti scolastici - sottolinea l'assessore alle Manutenzioni del Comune di Empoli, Adolfo Bellucci - Rappresentano di fatto luoghi di crescita attraverso il gioco e l'incontro con gli altri. I tre interventi in programma a Monterappoli, Avane e in via Masini proseguono l'azione di riqualificazione delle aree gioco presenti sul nostro territorio, un'azione costante come l'attenzione che poniamo sul settore delle manutenzioni".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa