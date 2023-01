“Befana dell’Isolotto”, festa con i vigili del fuoco a Firenze

Questo pomeriggio la Befana ha visitato Piazza dell’Isolotto.

“Befana dell’Isolotto” ha recuperato l'amata tradizione del Quartiere 4 i Firenze, sospesa per l’emergenza sanitaria ed è la prima edizione a essere tenuta nella piazza ristrutturata. L'evento è stato organizzato, come ormai da consuetudine, dal Gruppo storico dei vigili del fuoco e la Commissione Culturale del Quartiere 4 del comune di Firenze e il vigili del fuoco di questo Comando. La manifestazione è iniziata con l’intrattenimento musicale della Sound Street Band, per attendere l'arrivo della Befana a bordo di una storica Campagnola, che ha raggiunto la piazza attesa dai bambini per la consegna delle caramelle. La manifestazione si è conclusa con lo spettacolare falò del fantoccio.