Befana di solidarietà e volontariato: l’Avis di Siena porta le calze ai bambini ricoverati

Bellissimo gesto da parte dell’Avis comunale di Siena, in occasione dell’Epifania. I volontari dell’associazione di volontariato, che da anni svolge attività di promozione della solidarietà attraverso il dono del sangue e del plasma con varie attività, hanno infatti consegnato ai professionisti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese le calze della befana per i bambini ricoverati nel Dipartimento della Donna e dei Bambini ed in Neuropsichiatria infantile. L’iniziativa si è svolta in collaborazione con la Sezione soci Coop Siena e ha portato un sorriso ed un momento di spensieratezza ai piccoli pazienti dell’Aou Senese.

Fonte: Ufficio Stampa