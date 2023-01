Bilancio di previsione 2023 San Miniato, oltre 4 milioni di euro per il territorio

Scuola, sociale e strade. Questi gli obiettivi principali del bilancio di previsione 2023 del Comune di San Miniato, approvato dal Consiglio comunale il 30 dicembre 2022 e presentato oggi in conferenza stampa. Per un totale di 43.057.109,2 euro, il bilancio di previsione ha avuto il via libera con 9 voti favorevoli, (Pd, Riformisti per San Miniato e Uniti si può) 2 contrari (Lega e lista civica Cambiamenti), assenti Forza Italia e Italia Viva. "Non è stato semplice chiudere il bilancio perché a differenza degli scorsi anni non abbiamo riscontrato una contrazione di entrate, ed è una cosa buona, ma c'è stata un'esplosione di spese per i rincari delle bollette" afferma il sindaco Simone Giglioli.

Tariffe. Tra le voci che hanno richiesto un incremento delle risorse stanziate ci sono le utenze che, nel 2022, a causa del caro energia, hanno avuto un complessivo incremento del 236,64%, numeri che hanno richiesto anche per l'annualità 2023 uno stanziamento complessivo di 2.389.900,00 euro, appena il 12,97% in meno dei costi sostenuti nell'anno precedente. "Le tariffe di gas, energia elettrica e carburante nel 2022 hanno avuto un picco vertiginoso, costringendoci ad attingere a parte dell'avanzo a disposizione - precisa il sindaco -. Per il 2023 abbiamo quindi deciso di stanziare risorse in linea con i costi dell'anno prima, anche se confidiamo che ci possano essere significativi ribassi". Nonostante il costo dei servizi sia aumentato nel 2023 "restano invariate le tariffe sui servizi a domanda individuale, l’addizionale Irpef, con detrazione fiscale da 12.500 euro per redditi da lavoro dipendente e da pensione, e l’Imu con la conferma di tutte le aliquote" aggiunge Giglioli sottolineando che le tariffe sono ferme dal 2016. Per quanto riguarda la TARI invece, le tariffe verranno approvate entro il 30 aprile 2023: "La nostra intenzione è quella di confermare tutte le riduzioni e agevolazioni previste sulla tariffa - dice il sindaco - per cercare di dare un'ulteriore spinta al servizio di raccolta differenziata assestato sull'80% su tutto il territorio comunale". Invariate anche le tariffe dei servizi a domanda individuale e i costi dei principali servizi educativi e scolastici (refezione, trasporto e asilo nido) gravano sul bilancio del Comune per quasi 3,5 milioni di euro di spesa e sono coperti dall’utenza per il 41,9% dei costi sostenuti.

Scuole e alloggi Erp. Interviene l'assessora Giulia Profeti, assessora per la scuola e politiche abitative, che sottolinea il finanziamento ottenuto per il nido Pinocchio, oltre 1 milione e mezzo di euro da fondi Pnrr per ristrutturazione e ampliamento posti. Dopo lo scuolabus acquistato nel 2022, ne arriverà un altro nel 2023, "sinonimo di rinnovamento del parco mezzi". Confermata l'internalizzazione della mensa e gli 11 cuochi presenti al centro cottura di Ponte a Egola: "Ci tengo a sottolineare - ha detto Profeti - che il centro cottura a fine dicembre è stato sottoposto a verifica Asl, superata in maniera ottimale". Per quanto riguarda le politiche abitative, il patrimonio immobiliare del Comune San Miniato conta 33 alloggi sociali e 227 alloggi Erp. Di questi, sottolinea l'assessora, "un 10% sono sfitti a causa di problematiche di manutenzione", a cui verrà posto rimedio con lavori da 150mila euro stanziati nel 2023.

Sanzioni codice della strada. La cifra di entrate è di 300mila euro, in cui sono stati previsti 100mila euro di incremento rispetto al 2022 derivante dall'entrata in vigore della Ztl, spiega la vicesindaca con delega a polizia municipale, Elisa Montanelli. Tra queste entrate si trovano anche le sanzioni dalle telecamere che rilevano i mancati pagamenti delle assicurazioni, che si trovano installate alle porte del territorio, le rilevazioni di eccessi di velocità e le telecamere ai semafori. Dai parcheggi previsti 100mila euro, occupazione di suolo pubblico 199mila euro. Continuano anche i controlli della polizia municipale contro l'abbandono dei rifiuti, "un fenomeno che purtroppo non accenna a diminuire - dice Montanelli - ma con il lavoro svolto sono stati individuati i responsabili. I controlli proseguono".

Lavori e manutenzioni. Oltre 4 milioni di euro di risorse dell’ente destinate a investimenti sul territorio, oltre alle manutenzioni straordinarie delle strade. "Realizzazione della nuova palestra a San Miniato Basso, efficientamento energetico della pubblica illuminazione, realizzazione dell'impianto di sollevamento di San Donato, manutenzione del ponte blu e realizzazione della rotatoria in via Guerrazzi sono le principali voci alle quali è destinata la prima annualità del piano triennale delle opere pubbliche (oltre 4,1 milioni di euro), al quale va aggiunto l'importante restauro della Chiesa di San Rocco, per il quale ci avvaliamo di un importante contributo regionale – spiega l’assessore ai lavori pubblici e all’ambiente Marzia Fattori –. Abbiamo poi ottenuto circa 3 milioni di euro di finanziamenti provenienti dal PNRR, risorse destinate alla riqualificazione di piazza del Popolo e via Conti, alla messa in sicurezza di viale Don Minzoni e alla sostituzione edilizia del nido Pinocchio e siamo in attesa di risposta per altri 5,2 milioni di euro, anche questi derivanti dal PNRR, per la riqualificazione della pista di atletica di Fontevivo, la realizzazione del collegamento ciclopedonale a Molino d'Egola e i progetti di rigenerazione urbana che interessano piazza Dante Alighieri e i Giardini Bucalossi". Sono stati inoltre richiesti, ma non ancora ottenuti, complessivamente altri 14,7 milioni di euro, finanziamenti necessari alla sostituzione edilizia della scuola dell'infanzia di La Scala e a quella di San Miniato Basso, alla realizzazione del nuovo ponte di Isola, alla realizzazione della nuova palestra scolastica di Ponte a Egola, alla riqualificazione della scuola Da Vinci e al consolidamento della frana di via Poggio a Pino, di via Gello e di Poggio di Cecio.

I cantieri del 2023. "Si tratta di progetti per circa 10,4 milioni di euro, finanziati negli anni precedenti grazie a risorse proprie che quest'anno, finalmente, possono partire - spiega ancora l'assessore Fattori -. Primo su tutti quello della scuola di Ponte a Elsa, uno dei progetti più attesi, adesso alle fasi conclusive della gara di assegnazione; oltre a questo partiranno i lavori per la riqualificazione di Piazza del Popolo e via Conti, l'efficientamento della primaria di Ponte a Egola, la sostituzione edilizia del nido Pinocchio, la frana in località Baccanella, la messa in sicurezza di viale Don Minzoni, mentre sarà conclusa la ciclopista dell'Arno e sarà chiusa la discarica di Scacciapuce. Partiranno i lavori per la realizzazione del collegamento ciclopedonale del Cencione, la riqualificazione della Tosco-Romagnola a San Miniato Basso, l'asfaltatura di via Pruneta e via Pestalozzi, oltre alla messa in sicurezza di molte strade del territorio".

Cultura e sport. "Tanti i progetti che nel 2023 saranno sostenuti dal Comune di San Miniato", afferma Loredano Arzilli, assessore a sport, cultura e associazionismo. "Quest'anno sono 40 anni de La Luna è Azzurra e il festival sarà ancora più bello e ricco, così come sono 30 anni del Teatrino dei Fondi e Teatro Quaranthana, che questa estate tornerà con gli spettacoli teatrali nelle frazioni. E ancora - aggiunge Arzilli - tornerà il cinema sotto le stelle, lo spettacolo per nuove generazioni a luglio per cui dobbiamo ancora individuare l'artista, e in biblioteca arriverà una rassegna musicale. Nel 2022 la giunta ha concesso 111 patrocini in un anno - dice ancora l'assessore - numeri che se aggiunti alle 160 associazioni iscritte fanno sì che San Miniato sia una città viva". Entro giugno inoltre sarà inaugurata la biblioteca di Ponte a Egola, in piazza Guido Rossa, mentre si sta avviando alla conclusione l'iter burocratico della Fondazione Casa Lotti. "Torna nel 2023 anche il Banco associazioni della cultura, che ormai mancava dal 2009". Tanti eventi anche sul fronte sport, "ospiteremo una gara internazionale il 14 febbraio al crossodromo, un campionato italiano al Bacino di Roffia - conclude Arzilli - competizioni di pattinaggio e altro ancora".

Margherita Cecchin