Confartigianato Firenze sui saldi: "Partenza positiva, negozi di vicinato vera garanzia"

“Soprattutto nelle città d’arte come Firenze c’è davvero tanto fermento già in questo primo giorno ma l’attenzione da parte dei clienti era molto forte anche nei giorni precedenti”. Dal riscontro di Paolo Gori, vicepresidente di Confartigianato Imprese Firenze, non tradisce le aspettative il primo giorno di saldi. “Merito anche dei flussi turistici che sono tornati a un livello pari a quello pre-Covid”. A far da apripista il settore moda che trascina le vendite. “Più sfumato – ricostruisce Gori – il ritorno per le attività commerciale nella provincia, più periferiche rispetto ai flussi. Passato questo lungo ponte dell’Epifania, sono prevedibili riscontri migliori”. Secondo il vicepresidente, scegliere prodotti a saldo in negozi di prossimità offre poi una doppia garanzia: “La professionalità, che deriva da un’esperienza consolidata e molto spesso nel caso di artigiani e commercianti dalla tradizione, ma anche e soprattutto la trasparenza nei prezzi. L’acquirente ci conosce e monitora l’andamento dei prezzi e degli sconti”. Per questo, l’ideale è uno sconto che arriva, ricorda Gori, “a circa il 40% massimo per i prodotti di questa stagione”.

Fonte: Confartigianato Firenze - Ufficio Stampa