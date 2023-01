Detrazioni fiscali per mense, trasporto scolastico e nidi: le certificazioni dei pagamenti su Spazio Scuola

Le famiglie con figli che usufruiscono di mensa, trasporto scolastico e servizi per l’infanzia possono scaricare le certificazioni dei pagamenti effettuati nel 2022 per utilizzarle a fini fiscali.

Sono infatti disponibili sul portale Spazio Scuola (link: https://www.schoolesuite.it/default1/NSC_Login.aspx?installation_code=scandicci) nella sezione "altri documenti" le certificazioni delle spese scolastiche correnti pagate nell'anno 2022 ad uso dichiarazione dei redditi 2023.

Le certificazioni delle spese relative agli arretrati della mensa scolastica degli anni precedenti , saranno invece disponibili sull'apposito portale Spazio Scuola Insoluti (link: www.schoolesuite.it/default1/scandicciins ).

Le certificazioni delle spese relative agli arretrati delle rette nido degli anni educativi precedenti, saranno disponibili sul portale Spazio Scuola Nidi (link: https://www.schoolesuite.it/default1/NSC_Login.aspx?installation_code=SCANDNIDI).

Si ricorda che l'accesso a tutti i portali è consentito attraverso lo SPID dell'adulto pagante e che le certificazioni non sono scaricabili attraverso l'app telefonica Spazio Scuola.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa