Dolci, giochi e presepe vivente: Montopoli in festa per l'arrivo della Befana

Un periodo natalizio ricco di eventi di ogni genere. Si chiude con il doppio appuntamento di domani il ricco calendario di iniziative che si è svolto a Montopoli. Domani, venerdì 6 gennaio, per l’Epifania, la Befana chiuderà la stagione degli eventi legati al Natale. Una data che a Montopoli sarà sancita da due iniziative. A San Romano dalle 10 alle 19 ci sarà "Prima che arrivi l'Epifania (e tutte le feste porta via)" organizzata dall'associazione commercianti di San Romano insieme all'amministrazione comunale di Montopoli in Val d'Arno e a Confesercenti Toscana Nord, con mercatini, giochi, zucchero filato e bomboloni. Mentre a Castel del Bosco nel pomeriggio dalle 14 in poi l'appuntamento è con "Aspettando l'Epifania". Un evento organizzato dall'associazione La Ruzzola e dal Comune di Montopoli in Val d'Arno con giochi in piazza per bambini e bambine di ogni età. A seguire ci sarà la seconda rappresentazione del presepe vivente nei giardini della parrocchia di Castel del Bosco.

"Tornare in piazza per festeggiare il periodo natalizio – commentano il sindaco Giovanni Capecchi e l’assessore Valerio Martinelli – è stato il regalo più bello del 2022. Grazie a tutte le associazioni e alle realtà che ci hanno supportato nella stesura di un programma davvero denso di iniziative. Dall'inizio del mese di dicembre ogni frazione è stata coinvolta con mercatini, presepi e appuntamenti per le famiglie. Abbiamo celebrato i cento anni del presepe artistico di San Romano, visto con ammirazione la rappresentazione di Castel del Bosco, osservato le tante natività apparse sui davanzali delle case di Marti e passeggiato tra i banchi dei mercatini di Capanne. Vedere tutta questa partecipazione ci ha dimostrato quanto sia stato importante ritrovare questi preziosi spazi di socialità. Un Natale più sobrio, ma autentico".

"Siamo soddisfatti dell'operato del Ccn di San Romano e del suo presidente Bernardo Carannante – aggiunge Claudio del Sarto coordinatore di Confesercenti per l'area del Cuoio, Valdera e Valdicecina – per le tante iniziative organizzate. Un grazie va al Comune di Montopoli per il supporto dato agli eventi, al sindaco Giovanni Capecchi e all'assessore Valerio Martinelli per la collaborazione. Quando parliamo di bilanci dobbiamo ricordarci del periodo storico che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo. Delle difficoltà oggettive del mondo del commercio. Noi siamo sempre pronti a lavorare insieme al Ccn e all'amministrazione per iniziative che vivacizzino le comunità in cui si svolgono".

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno