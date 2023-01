I Magi a Capraia Fiorentina, rievocazione storica dell'Epifania

Tutto pronto nel suggestivo borgo di Capraia Fiorentina per la rievocazione storica "La magia dei Magi in Castello”, in programma domenica 8 gennaio alle 16, ultimo appuntamento in calendario per il cartellone di eventi “Dalle Rive dell’Arno al Castello”.

La rievocazione storica è organizzata dal Comune in collaborazione con Proloco, Parrocchia di S. Stefano, Associazione Santa Grania e Comitato Capraia in festa.

Alle 16 è previsto l'arrivo del corteo dei Magi, che si sposteranno con i cavalli in vari punti del centro storico di Capraia alta dove avverrà l'incontro con la corte di re Erode fino ad arrivare alla consegna dei doni. La stella cometa guiderà i re Magi fino alla “capannuccia” in piazza Pucci, al centro di un vero e proprio presepe vivente.

Le tre piazze del borgo si animeranno dunque con figuranti a tema per trasportare magicamente nel tempo il pubblico.

Sarà presente anche un punto ristoro in attesa della sfilata storica.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa