Il 'Regalo sospeso' porta giocattoli e libri all'Emporio Civico di Pontedera

Atterra anche all'Emporio Civico comunale di Pontedera, grazie all'iniziativa di Confcommercio provincia di Pisa insieme al quotidiano Il Tirreno, in collaborazione con la 46esima Brigata Aerea e l'associazione Banco Alimentare, la solidarietà verso le famiglie meno fortunate. E lo fa portando giochi in dono ai bambini.

Grazie infatti alla raccolta legata al progetto Regalo sospeso - "A Natale dona un giocattolo e un libro", la struttura che accoglie le persone bisognose del territorio ( sono oltre un centinaio di famiglie, su indicazione dei servizi sociali comunali, che all'Emporio possono approvvigionarsi di generi alimentari e prodotti di uso quotidiano ) già da oggi metterà a disposizione, per chi verrà nei locali, anche giochi per i bimbi.

L'Emporio Civico comunale di Pontedera ha sede in via Fratelli Bandiera. Nato in pieno lockdown, per fronteggiare i bisogni alimentari della popolazione, ha dato vita ad un sistema strutturato di distribuzione di cibo e generi di prima necessità sul territorio, grazie all'impegno del tessuto associativo e di volontariato cittadino.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa