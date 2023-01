Il Santa Maria della Scala apre il bando per il Direttore

La Fondazione “Antico Ospedale Santa Maria della Scala” ha indetto una selezione pubblica internazionale per conferire l’incarico di Direttore per la durata di 3 anni, rinnovabile.

“Il Direttore – sottolinea il presidente della Fondazione Lucia Cresti -, in base allo Statuto della Fondazione, avrà il compito di valorizzare, promuovere e gestire il complesso museale Santa Maria della Scala e il patrimonio in esso custodito al fine di collocare il complesso nel sistema di relazioni con le altre istituzioni locali, nazionali e internazionali, coordinando anche le attività artistico culturali in tutte le loro espressioni”.

“E’ un altro passo avanti – spiega il sindaco di Siena Luigi De Mossi, visto il ruolo del Comune di Siena come socio fondatore della Fondazione – per la crescita del Santa Maria della Scala. Dopo anni di discussioni, questa amministrazione ha avuto la capacità di creare la fondazione di partecipazione, pietra miliare per la costruzione di quella che sta già diventando una fabbriceria e non soltanto un complesso museale. Dotandola dal punto di vista finanziario e del personale, perché possa essere un soggetto sempre più autonomo, capace di camminare con le proprie gambe. Come Comune abbiamo investito molto e continueremo a farlo, anche attraverso tutti i lavori per la riqualificazione del complesso, ultimi dei quali quello relativo al recupero della Corticella, inaugurato con la mostra di Vivian Maier e il cantiere relativo alla strada interna che sta andando avanti secondo i tempi previsti”.

Il bando. Le domande per la figura di Direttore dovranno essere presentate entro le ore 15 del giorno 10 febbraio 2023 inviando una mail dall’indirizzo personale di posta elettronica certificata all’indirizzo di posta certificata della Fondazione: fondazionesantamariadellascala@sicurezzapostale.it secondo le modalità prescritte nel bando consultabile sul sito ufficiale del Santa Maria della Scala: www.santamariadellascala.com. Per informazioni segreteria@santamariadellascala.com.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa