La Befana, le mostre, i saldi e molto altro nel weekend di Certaldo

Fine settimana di eventi a Certaldo tra cultura e commercio, con le ultime iniziative legate alle festività natalizie, mostre ancora da visitare e la partenza dei saldi invernali.

La Befana e i Re Magi in Piazza e i saldi

Si inizia venerdì 6 gennaio alle 15:30 con l'arrivo della Befana in Piazza Boccaccio, organizzata dalla Pro Loco di Certaldo che regalerà una calza a tutti i bambini presenti. L'iniziativa fa parte di “Certaldo illumina il Natale”, il calendario realizzato dal Comune di Certaldo in collaborazione con i commercianti e le associazioni del territorio, che hanno partecipato con allestimenti, idee e proposte per le festività.

Alle 16 in Piazza Boccaccio arriveranno anche i Re Magi a cavallo, pronti a sorprendere i più piccoli e a rispondere alle loro domande sull'Epifania prima della Santa Messa.

Per le vie del centro urbano, inoltre, via allo shopping grazie ai negozi aperti per tutto il weekend e all'inizio dei saldi invernali con tante occasioni e imperdibili offerte.

I Presepi

In Certaldo Alto sarà possibile ammirare il Presepe tradizionale (negli spazi de La Limonaia) e la Rappresentazione della Natività (sotto la Loggia di Palazzo Pretorio), realizzati dall'Associazione Cittadini Centro Storico, e i Presepi allestiti dalle Scuole dell'Infanzia e dalle Classi delle Scuole Primarie di Certaldo (nel Chiostro del Convento degli Agostiniani).

Le mostre

Musei aperti con orario prolungato per permettere a tutti di ammirare le mostre presenti. Fino all'8 gennaio 2023, infatti, gli spazi museali chiuderanno un'ora più tardi, alle 18:30 anziché alle 17:30. A Palazzo Pretorio è possibile visitare “Immaginare la realtà. Prospettive, luci, atmosfere” di Claudio Cionini con opere che raffigurano New York, Londra, Madrid, Melbourne, diventano una sorta di viaggio interiore nei luoghi dell’anima.

Sempre a Palazzo Pretorio è inoltre visibile fino a domenica 8 gennaio la mostra “Due passi nella Valdelsa fiorentina” di Roberto Bastianoni, organizzata dalla Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino con il contributo dell'Ente Cambiano, che raccoglie oltre cento scatti del fotografo castellano nelle zone dell'Empolese Valdelsa.

A Casa di Boccaccio, tra le mura care all'autore del Decameron, si può ammirare "Omaggio a Giovanni Boccaccio, dieci + 1", ovvero il Decameron nelle opere degli artisti del 900 presenti nella collezione d'arte comunale. Una selezione di undici tra le oltre 700 opere, che è stavolta dedicata a Pierpaolo Pasolini.

Il Museo di Arte Sacra infine, allestito all'interno dell'ex convento degli Agostiniani, ospita all'interno numerose opere provenienti dalle chiese dell'antico Vicariato, tra cui pitture su tavola del '200 e del '300 (tra cui un importante esemplare dell'allievo "duccesco" Ugolino di Nerio), oreficerie barocche, stupendi paramenti sacri. Si possono visitare anche il chiostro dell'ex convento ed i sottosuoli.

Concerto

Domenica 8 gennaio, alle ore 18, per concludere in bellezza il weekend dell'Epifania ci sarà la meditazione-concerto con il Gruppo Vocale Prismatico InCanto, diretto da Fabrizio Bartalucci, dedicata alla Beata Giulia Della Rena, presso la Chiesa dei Santissimi Jacopo e Filippo.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa