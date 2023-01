La Befana nerazzurra del Pisa visita i piccoli tifosi in Clinica pediatrica

I beniamini della squadra del cuore e alcuni tifosi insieme alla Befana: una mattinata in nerazzurro oggi all’Ospedale Santa Chiara per i piccoli ricoverati nelle Unità operative di Oncoematologia pediatrica (diretta dalla dottoressa Gabriella Casazza) e di Pediatria (diretta dal professore Diego Peroni), che hanno ricevuto la visita di 6 calciatori del Pisa insieme alla Befana del gruppo di tifosi del Club “Cani storti”, non nuovi a iniziative benefiche.

In dono magliette e gadget della squadra e calze cariche di sorprese.

I calciatori erano Arturo Calabresi, Ernesto Torregrossa, Alessandro De Vitis, Gaetano Masucci, Antonio Caracciolo e Federico Barba.

Ma non finisce qua perché la società calcistica ha anche donato all’Agbalt-Associazione genitori dei bambini ammalati di leucemia e tumori una somma in denaro per l’acquisto di televisori nuovi per le camere del Residence di Agbalt “L’Isola dei girasoli”, che ospita i piccoli con i loro genitori nei lunghi soggiorni dovuti alle cure oncologiche in day-hospital al Santa Chiara.

Ad accoglierli, oltre allo staff sanitario dei due reparti e ai rappresentanti di Agbalt, anche il direttore amministrativo dell’Aoup Grazia Valori insieme al direttore del Dipartimento materno-infantile Pietro Bottone che hanno ringraziato vivamente per la sensibilità dimostrata e per aver portato sorrisi e buonumore ai piccoli ricoverati e ai loro genitori.

Fonte: Azienda ospedaliero-universitaria Pisa - Ufficio Stampana