Lavori per il nuovo collettore fognario, chiude l’incrocio tra via Pantin e via Scarlatti

Chiusura al transito dell’incrocio tra via Pantin e via Scarlatti dalle 9 di lunedì 9 gennaio fino a martedì 28 febbraio 2023, per consentire i lavori di realizzazione del nuovo collettore fognario tra Pantin e Don Perosi. Nel periodo di chiusura dell’incrocio via Scarlatti e il primo tratto di via Pantin restano percorribili per i frontisti, mentre il secondo tratto di via Pantin in direzione del Municipio è raggiungibile da via Leoncavallo.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa