Lucca, un contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili

Un contributo annuale di 700 euro per le famiglie con figli disabili minori di 18 anni, con l’obiettivo di sostenere le persone che vivono particolari situazioni di disagio. È quello che prevede la legge della Regione Toscana n.44 del 2022. Il contributo spetta per ogni minore disabile in presenza di un’accertata condizione di handicap grave. Per richiedere l'assegnazione del contributo è necessario compilare e inviare al Comune di Lucca il modulo presente – assieme al bando - sul sito istituzionale dell'ente seguendo il percorso home > argomenti > prestazioni sociali.

La richiesta può essere presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi esercita la responsabilità genitoriale; il richiedente deve far parte del medesimo nucleo familiare del minore disabile per il quale è richiesto il contributo; sia il genitore, sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana; la condizione di handicap grave deve essere accertata mediante apposita certificazione; il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 29.999 euro. E’ obbligatorio presentare attestazione ISEE in corso di validità (anno 2023).

Gli utenti residenti nel Comune di Lucca potranno presentare istanza di contributo a partire dal 10 gennaio ed entro il 30 giugno 2023, al Comune di Lucca, Settore 2 – Politiche Sociali e Giovanili, U.O. 2.2 - Servizi Sociali, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.lucca@postacert.toscana.it o all’indirizzo protocollo@comune.lucca.it oppure per raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune di Lucca Settore Sociale U.O. 2.2 - Via S. Giustina n. 6 - 55100 Lucca o per consegna diretta all'Ufficio Protocollo.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa