Mazzeo saluta il prefetto uscente di Firenze

“Con molto piacere ho salutato il signor prefetto Valenti a cui ho rivolto le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico romano da parte di tutto il Consiglio regionale. Lo ringrazio per l’attività svolta a Firenze e in tutta la provincia”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, a margine dell’incontro in cui ha salutato il prefetto Valerio Valenti, chiamato al Viminale a ricoprire l’incarico di capo del dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione. Nel corso dell’incontro, Mazzeo ha omaggiato il prefetto del Pegasino e del volume dedicato alla storia del palazzo del Pegaso.

“Il suo senso dello Stato – ha aggiunto Mazzeo, - l'esperienza e la preparazione operativa, unita alla sua capacità di costruire relazioni vere con il territorio, saranno indubbiamente un valore aggiunto per il ruolo che andrà a ricoprire”.

“Nei prossimi giorni – ha concluso il presidente - sarà per me cosa gradita dare il benvenuto a nome di tutta l'assemblea legislativa al nuovo prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino".

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa